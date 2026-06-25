Sociedade Caldas quer candidatar Praça da Fruta a Assoc. de Mercados Históricos Por Fátima Ferreira - 25 de Junho, 2026 0 39 FacebookXPinterestWhatsApp Recepção da comitiva caldense na Câmara de Florença com vereador e diretora do Mercado da cidade italiana Contactos foram iniciados durante encontro em Itália no âmbito da Capital Europeia do Pequeno Retalho Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -