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Início Sociedade Caldas quer candidatar Praça da Fruta a Assoc. de Mercados Históricos

Caldas quer candidatar Praça da Fruta a Assoc. de Mercados Históricos

Por
Fátima Ferreira
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Recepção da comitiva caldense na Câmara de Florença com vereador e diretora do Mercado da cidade italiana

Contactos foram iniciados durante encontro em Itália no âmbito da Capital Europeia do Pequeno Retalho

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