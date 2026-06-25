Sociedade Óbidos reforça laços de cooperação com Moçambique Por Fátima Ferreira - 25 de Junho, 2026 0 33 FacebookXPinterestWhatsApp Filipe Daniel com o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano Autarca Filipe Daniel esteve no país em visita institucional Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -