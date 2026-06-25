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Óbidos reforça laços de cooperação com Moçambique

Por
Fátima Ferreira
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Filipe Daniel com o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano

Autarca Filipe Daniel esteve no país em visita institucional

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