CCC acolheu a final do Toma Lá Talento

A final do “Toma Lá Talento” decorreu a 28 de maio no CCC numa noite onde foi possível ver desfilar o talento e a criatividade de vários jovens caldenses.

Os grandes vencedores foram Tiago Evangelista, da Escola Básica D. João II, que obteve o 1.º lugar do pódio deste concurso, Beatriz Meira, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, que ficou em 2.º lugar e Martim Teixeira, da Escola Básica D. João II, que obteve o 3.º lugar.

Na edição deste ano, foram ainda distinguidas com duas menções honrosas Alicia Santos (atuação a solo) e Catarina Coutinho e Carolina Santos (atuação em grupo), da Escola Técnica Empresarial do Oeste. Desta forma, a edição deste ano com estas distinções, reconhece a diversidade e também o talento dos jovens do concelho caldense.

O júri do Toma Lá Talento incluiu Júlia Henriques, do Gabinete de Apoio à vereação e presidência do Município, Guilherme Sedas, músico caldense e José Ramalho, que é ator, professor e ainda diretor técnico do CCC.

No espetáculo foram apresentados momentos de dança, de música e de canto.

Os três primeiros classificados serão distinguidos com prémios monetários de 400 euros (1º lugar), 250 euros (segundo lugar) e 150 euros (terceiro lugar).

O espetáculo começou com um vídeo, uma espécie de making of onde marcam presença as várias escolas que os concorrentes frequentam. No filme surgem locais emblemáticos das Caldas – desde a Praça da Fruta ao Chafariz das Cinco Bicas – onde os concorrentes vão encontrando várias pistas que depois conduziam até à final do concurso no CCC. Durante o percurso, divulgaram lugares chave da cidade das Caldas de uma forma dinâmica e criativa.

O Toma Lá Talento é um concurso promovido pelo Gabinete da Juventude do Município das Caldas, conjuntamente com as direções de Escolas e Associações de Estudantes do concelho caldense.

O concurso de talentos nasceu a partir de uma ideia lançada pela Associação de Estudantes da Escola Secundária Raul Proença em 2015 e desde então, é organizado com o objetivo de estimular o aparecimento e a divulgação de novos talentos jovens caldenses.

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