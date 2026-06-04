Festival Ruas com Arte no Valado dos Frades

Vai realizar-se nos dias 12 e 13 de junho, no Valado dos Frades, a 3ª edição do Festival Ruas com Arte, iniciativa dedicada às artes de rua e à promoção da cultura no espaço público.

Promovido pela Secção Cultural Paulo Ribeiro, estrutura cultural integrada na Biblioteca Instrução e Recreio (B.I.R.), o festival, com direção artística de Luana Vicente, pretende contribuir para a dinamização cultural e social daquela vila nazarena.

O espetáculo “Povo Inquieto”, da Companhia Qualquer Coisa & Cia, em co-produção com o Colectivo Rabiscadores/Palavra Reivindicada e a associação Figura Fonética, será apresentado a 12 de junho, às 21h30, na sede da B.I.R. A peça abordará temas ligados à condição humana e à Liberdade. O Colectivo Rabiscadores tem sede na freguesia caldense de Santa Catarina.

O Ruas com Arte apresenta uma programação multidisciplinar distribuída por vários espaços do Valado, num festival plural e de caráter comunitário.

Entre as várias propostas da programação destacam-se o espetáculo “Nada Feito”, com Joana Saraiva, Nilson Domingues e Luciana Viacava; “A Última Mensagem”, apresentado pela Sociedade Filarmónica da Vestiaria com interpretação de Manuel Couto e Carlos Bento; “As Testemunhas Duo”, pela companhia A Nariguda. O Festival Ruas com Arte conta com o apoio da Biblioteca Instrução e Recreio (B.I.R.), da Junta de Freguesia de Valado dos Frades e da Câmara Municipal da Nazaré, contando ainda com o patrocínio da Tagus Natura.

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