Especial AutomóvelSociedade IMT penaliza viaturas com recalls na inspeção e certifica “históricos” Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp Desde o início deste mês, falhas de segurança não resolvidas ditam reprovação na inspeção Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -