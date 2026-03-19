Especial AutomóvelSociedade Mercado automóvel cresce e os portugueses preferem os híbridos Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 17 FacebookXPinterestWhatsApp A entrada de novas marcas e a redução de preços contribuem para o avanço da eletrificação O retrato de 2025 confirma uma transformação progressiva do parque automóvel Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -