Especial AutomóvelSociedade Rampa da Foz do Arelho regressa este domingo Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp O evento leva muitos aficionados nos motores à Foz A rampa realiza-se com o mar e a lagoa como pano de fundo e atrai sempre muito público Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -