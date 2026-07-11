Norovírus identificado como “potencial agente” responsável pelo surto nas Caldas

“As coproculturas enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revelaram todas resultado positivo para norovírus do Genogrupo II, ficando assim identificado o potencial agente responsável pelo surto” de gastroenterite aguda associado ao evento desportivo internacional “FootMania”, realizado nas Caldas da Rainha entre 4 e 8 de julho, explica a Câmara das Caldas. Embora o agente esteja identificado, ainda se desconhece qual a sua proveniência. “Foram recolhidas amostras alimentares, bem como amostras de superfícies em zonas de maior contacto para despiste de eventual contaminação ambiental, aguardando-se os respetivos resultados laboratoriais”, refere a autarquia, acrescentando que as autoridades de saúde mantêm o acompanhamento da situação e o contacto às pessoas afetadas.

Muito contagioso, o norovírus transmite-se através do contacto com superfícies ou objetos contaminados, e ainda pelo consumo de água ou alimentos contaminados.

Até ao momento foram identificadas 122 pessoas com sintomas compatíveis, número que poderá vir a ser atualizado, uma vez que ainda decorre o contacto a parte dos participantes. Os sintomas mais frequentes têm sido vómitos e diarreia, surgindo também náuseas, febre, dores abdominais e dores de cabeça.