Sociedade Novo Hospital do Oeste marcou Congresso do PS Por Isaque Vicente - 9 de Abril, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp Congresso nacional decorreu em Viseu. Caldas não subscreveu a moção da Federação Regional do Oeste Foi aprovada uma moção da Federação Regional do Oeste a defender a localização no Bombarral Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -