Associação de Setas da Zona Oeste campeã nacional

Vitória foi alcançada após triunfos sobre cinco seleções regionais nas Finais de Seleções

A Associação de Setas da Zona Oeste conquistou o título de campeã nacional nas Finais de Seleções de 2026, no passado dia 23 de maio. A prova foi organizada pela Associação de Setas de Lisboa.

A equipa da Zona Oeste venceu todos os confrontos contra as outras cinco seleções presentes na competição: as associações de Lisboa, Setúbal, Ribatejo, Distrito de Faro e Porto.

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A comitiva foi acompanhada por associados que se deslocaram ao evento para apoiar a seleção, mesmo sem participar na prova. O percurso foi marcado pelo convívio e pelo alto nível de jogo dos atletas.