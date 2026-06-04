Aqueduto da Usseira e Parque Tecnológico de Óbidos são finalistas das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Monumentos concorrem nas categorias de “Grandes Obras” e “Século XXI” na edição de 2026

O Aqueduto da Usseira e o Parque Tecnológico de Óbidos são finalistas da iniciativa Novas 7 Maravilhas de Portugal, concorrendo nas categorias de “Grandes Obras” e “Século XXI”, respetivamente. O anúncio surge após a seleção realizada por um painel de 140 especialistas, que escolheu 147 finalistas a partir de 629 candidaturas nacionais, estando o período de votação pública já aberto.

O presidente do Município de Óbidos, Filipe Daniel, salienta que “a presença simultânea destes dois ícones demonstra bem a singularidade de Óbidos: um território onde a preservação da memória histórica convive com a construção de novas oportunidades para as gerações futuras”. O autarca acrescenta que estas nomeações representam “um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver na valorização do nosso território”.

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O Aqueduto da Usseira, classificado como Imóvel de Interesse Público, é uma obra de engenharia hidráulica iniciada em 1573 por iniciativa da Rainha D. Catarina de Áustria, que percorre cerca de 3,6 quilómetros entre troços visíveis e subterrâneos. Por sua vez, o Parque Tecnológico de Óbidos foi inaugurado em julho de 2015, com projeto desenhado pelo arquiteto Jorge Mealha, tendo sido distinguido com os prémios Architizer A+ Award e German Design Award.

A votação oficial decorre por via telefónica através do número 761 207 025 para o Aqueduto da Usseira e do número 761 207 039 para o Parque Tecnológico de Óbidos, ou através da aplicação TVI Pass, com o custo de 1€ + IVA por voto. A edição de 2026 assinala o regresso das 7 Maravilhas de Portugal, 20 anos após o seu lançamento, estando organizada em sete categorias: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Século XX, Século XXI e Turismo.