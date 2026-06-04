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Início Sociedade Barragem de Alvorninha recebe “luz verde”

Barragem de Alvorninha recebe “luz verde”

Por
Joel Ribeiro
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A inspeção validou que o problema das fugas de água foram corrigidos

Vistoria confirmou a segurança da estrutura após o reenchimento

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