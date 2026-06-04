Sociedade Barragem de Alvorninha recebe “luz verde” Por Joel Ribeiro - 4 de Junho, 2026 0 20 FacebookXPinterestWhatsApp A inspeção validou que o problema das fugas de água foram corrigidos Vistoria confirmou a segurança da estrutura após o reenchimento Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -