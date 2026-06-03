Cinco nadadores dos Pimpões alcançam cinco pódios em Sevilha pela Seleção de Leiria

Comitiva do clube obteve seis recordes pessoais e dez presenças em finais no Open Internacional de Villa Mairena del Aljarafe

Cinco atletas da Sociedade de Instrução e Recreio (SIR) “Os Pimpões” conquistaram cinco pódios no XXVIII OPEN Internacional Villa Mairena del Aljarafe, disputado nos dias 30 e 31 de maio de 2026, em Sevilha, Espanha. Os nadadores integraram a Seleção Distrital Absoluta da Associação de Natação do Distrito de Leiria (ANDL), que alcançou o segundo lugar na classificação coletiva da competição.

A comitiva do clube foi constituída por Inês Piño, Lara Cotrim, Gil Lemos, Mikhael Onutskyy e Santiago Parreira. No total, os atletas obtiveram seis recordes pessoais e dez presenças em finais. Mikhael Onutskyy conquistou a medalha de prata nos 50 metros costas e a de bronze nos 100 metros costas, somando ainda duas medalhas de bronze nas estafetas de 4×100 metros estilos misto de clubes e 4×100 metros estilos misto Três Culturas. Santiago Parreira obteve o bronze na prova de 200 metros livres.

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O torneio de natação reuniu um total de 536 atletas em representação de 51 clubes. Com estes resultados, os nadadores dos Pimpões contribuíram para a pontuação final da Seleção Distrital da ANDL, que garantiu a segunda posição coletiva na classificação geral do evento desportivo.