Pimpões alcança pódio e doze finais no XVIII Meeting Cidade de Coimbra

Sete atletas da comitiva registaram sete recordes pessoais

A SIR “Os Pimpões” participou no XVIII Meeting Cidade de Coimbra, nos dias 30 e 31 de maio de 2026, onde obteve uma medalha de bronze, 12 presenças em finais e sete recordes pessoais. A prova do calendário desportivo nacional reuniu um total de 321 atletas em representação de 41 clubes.

A representação do clube foi assegurada por sete nadadores: Débora Inácio, Guilherme Cabral, Guilherme Rebelo, Hugo Santos, Luca Tona, Maria Vala e Rodrigo Coutinho. Guilherme Rebelo alcançou o terceiro lugar na prova de 100 metros costas, obtendo a medalha de bronze da equipa na competição.

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Com este desempenho no evento de Coimbra, a equipa da SIR “Os Pimpões” registou um total de 12 qualificações para as fases finais das respetivas provas. Adicionalmente, os sete atletas participantes alcançaram sete novos recordes pessoais ao longo das jornadas de competição.