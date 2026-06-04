Gaeiras Basket conquista Campeonato Regional de Sub-16

Equipa venceu o Cantanhede por 57-46 em Minde e alcançou o primeiro título oficial da sua história

A equipa masculina de Sub-16 do Gaeiras Basket, de Óbidos, sagrou-se campeã regional das Associações de Basquetebol de Coimbra, Leiria e Santarém no passado sábado, 30 de maio. A vitória por 57-46 frente à ASSSCC, de Cantanhede, foi alcançada no Pavilhão de Minde, marcando o primeiro título competitivo da história do clube no seu primeiro ano de atividade neste escalão.

A formação das Gaeiras comandou o marcador durante os 40 minutos de jogo, registando parciais de 15-8, 16-7, 13-13 e 13-18. A vantagem máxima atingiu os 16 pontos, sem que se tivessem verificado empates ou alterações de liderança. No plano ofensivo, Romário Fernandes somou 18 pontos e Gonçalo Almeida concretizou 16, acompanhados por Caique Andrade com 12 pontos.

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A componente defensiva foi salientada pelo treinador principal e diretor técnico, António Antunes. “A nossa estratégia para esta final começou com um princípio simples: a defesa não se improvisa, constrói-se. Trabalhámos pedra a pedra, jogador a jogador, padrão a padrão. E os atletas responderam com uma entrega que vai muito para além dos pontos no marcador. Este título é da defesa, do coletivo, e do trabalho sério de uma época inteira.”

A equipa do concelho de Óbidos foi composta por Afonso Henriques, Caíque Andrade, Constantin Cusnir, Curtis Palcy, Elyandjo Saiundo, Gabriel Faria, Gonçalo Almeida, José Rafael, Quintino Ribeiro, Romário Fernandes, Santiago Clemente e Vieira Ribeiro.

“Este título pertence aos nossos atletas e à equipa técnica, mas é também o reflexo de uma comunidade inteira que abraçou o projeto. Agradecemos ao Presidente da Câmara, Filipe Daniel, e ao Município de Óbidos pelo apoio constante e pelo gesto simbólico no Óbidos +Ativo antes do jogo. À Junta de Freguesia das Gaeiras, ao Luís Cunha e à SOFTPACK, e a todos os patrocinadores e parceiros que connosco caminharam ao longo da época, fica o nosso reconhecimento sentido. Saímos desta final com a certeza de que o caminho que escolhemos é o caminho certo, e com uma nova ambição para 2026/27”, disse o presidente do clube, Rui Martins de Almeida.

Para António Albuquerque, fundador do projeto e diretor desportivo, a missão era “garantir que os jovens de Óbidos e da região pudessem ter um percurso completo no basquetebol, sem terem de sair de casa. Este título regional, conquistado no primeiro ano de existência desta equipa, mostra que o caminho está a ser feito. A nossa responsabilidade, a partir de agora, é não trair a confiança dos atletas e das famílias que nos escolheram.”

O Gaeiras Basket, que constitui a secção de basquetebol da AMA Basquetebol, conta com um plantel composto por atletas de cinco nacionalidades: Angola, Brasil, França, Moldávia e Portugal. Após o encerramento da época oficial de 2025/26, a equipa prepara a transição para o escalão de Sub-18 e participará, durante os meses de junho e julho, em torneios internacionais em Oeiras e Castelo Branco.