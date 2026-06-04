Pimpões Triatlo conquista pódio completo de estafetas na Golegã

Equipa obteve as três primeiras posições e participou com cinco atletas nas provas individuais

No dia 31 de maio, a equipa Pimpões Triatlo ocupou as três posições do pódio na categoria de estafetas do Triatlo Cross da Golegã. O evento desportivo contou com segmentos de BTT, corrida e natação, este último realizado sem fato, devido ao calor que se fez sentir na região.

Na prova de estafetas, o primeiro lugar foi conquistado pelo trio formado por Gabriel Varela, Tiago Correia e João Lima. A segunda posição foi assegurada por Marcos Gomez e Cristina Gomez, ao passo que a equipa de Carol Galvão, Gabriela Galvão e Daniel Galvão garantiu o terceiro lugar.

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A nível individual, os atletas do clube também completaram as respetivas provas. Javier Gomez obteve o sétimo lugar, Xavier Santos o 14.º , Camila Coutinho o 15.º , Baltasar Gonçalves o 22.º e Júlia Galvão o 26.º.