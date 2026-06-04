Alunos mostram talentos no centro da cidade

A orquestra de cordas da OSIA – Orquestra Sinfonia de Inclusão e Aprendizagem, um projeto de inclusão social através da música, deu início a mais uma edição do Happening do Agrupamento de Escolas Raul Proença, durante a manhã de 30 de maio. O evento, que é uma “montra da escola”, desde o primeiro ciclo ao secundário, começou este ano frente ao CCC.

Ainda no mesmo espaço atuaram o grupo de dança do Desporto Escolar, os MiniOnofrinhos, o curso básico de dança e o quarteto de cordas. Os professores de Biologia dinamizaram a iniciativa “Sem medo de sorrir”, no Hemiciclo João Paulo II e, pela Rua Dr. Miguel Bombarda, distribuíram-se a exposição do departamento do pré-escolar “E em vez do medo”; Ciência em Ação, Robótica e Informática para Todos e “Ensemble de Clarinetes”, da Academia de Música de Óbidos. A associação de pais e encarregados de educação também se juntaram à iniciativa, com a atividade “E se em vez de medo partilhares amor?”.

Houve poesia itinerante pelo centro da cidade e palestras sobre a cultura clássica na escola do futuro no Café Capristanos.

A iniciativa do agrupamento pretende mostrar o que a escola faz. “Acho que na formação é muito importante [os alunos] passarem por estas experiências, porque a vida não se faz só de conhecimento, faz-se também de competências, de empatia e de nos relacionarmos, e isso é fantástico”, resumiu o diretor do agrupamento, João Silva. O responsável destacou o trabalho de todos os envolvidos – docentes, alunos, Academia de Música de Óbidos, Escola Profissional de Dança das Caldas e Conservatório de Música – e da autarquia, que os “apoia e dá as condições necessárias para que estas coisas se concretizem”. Aos pais deixou um pedido: “aproveitem esta manhã diferente, utilizem os ecrãs do telemóvel só para filmar aquilo que gostarem de ver e desligarem-se das redes sociais, porque os momentos assim vividos com as vossas famílias são os que vão ficar para a memória”.

Presente na cerimónia, a vereadora da Educação, Conceição Henriques, destacou a relação de parceria com os agrupamentos escolares, nomeadamente com o Raul Proença, que faz um “trabalho extraordinário” ao trazer a escola para a rua. “Há muito que a escola deixou de ser um edifício onde dentro de quatro paredes se passavam coisas, passou a ser um eixo de interseção com o mundo, a sociedade civil, as famílias, as instituições, e nesse aspeto as Caldas da Rainha tem a fortuna de ter interlocutores à altura”, referiu. Já o presidente da Câmara, Vítor Marques, deixou o desafio para que o agrupamento possa dinamizar mais iniciativas naquele espaço público. Dirigindo-se aos alunos incentivou-os a querer aprender, mesmo que por vezes isso implique esforço. “O saber não ocupa lugar, mas depois dá muito jeito, lá para o futuro, irem buscar dentro de vós tudo aquilo que aprenderam”, concluiu.

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