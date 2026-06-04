Projeto da D. João II vence final nacional do GERAt

O Projeto “Cerâmica saída da Casca” – turismo criativo e sustentável, do Agrupamento de Escolas D. João II obteve o primeiro lugar do GERAt na categoria 3º ciclo, arrecadando um prémio de 10 mil euros, para reforço de investmento no projeto. O GERAt é uma iniciativa nacional do Turismo de Portugal em parceria com a Direção Geral da Educação, que desafia os jovens a olhar o território com as lentes do turismo, tendo a final decorrido no passado dia 28 de maio na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril.

O projeto “Cerâmica Saída da Casca” dá continuidade ao trabalho desenvolvido no ano letivo anterior naquele agrupamento, quando foi criada uma cerâmica biológica a partir da reutilização de cascas de ovo, promovendo práticas sustentáveis e valorizando o património local. Agora, projeto evoluiu para uma vertente de valorização turística e cultural, centrando-se na criação da “Rota Saída da Casca” e de um kit de iniciação à “Cerâmica Saída da Casca”, com elementos de referência ao património das Caldas, como figuras de Rafael Bordalo Pinheiro e referências ao património termal.

A rota, desenvolvida com parceiros municipais, integra o conceito de turismo criativo, permitindo “conhecer a cidade pelas mãos”, através da interação com as peças e da experimentação prática, de acordo com o projeto apresentado.

De âmbito nacional, o GERAt é dirigido aos alunos do 3.º ciclo, ensino Secundário e, este ano, contou com um projeto piloto para o 1.º ciclo. Partindo de temas como a gastronomia, património material, imaterial e natural, os alunos são desafiados, durante o ano letivo, a olhar o seu território “sob a lente do turismo, a identificar problemas e oportunidades e apresentar novas soluções que sejam sustentáveis, valorizando e preservando o património e tradições”.

Na região o projeto é coordenado pela Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO) e, na edição deste ano, contou com 12 escolas participantes e cerca de 75 alunos envolvidos, acompanhados por professores que orientam e dinamizam os projetos. Com o alargamento do projeto ao primeiro ciclo, na região teve como escola piloto a escola do primeiro ciclo da Foz do Arelho.

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