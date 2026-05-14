Política PSD propõe J. Mangorrinha para presidir às comemorações do centenário Por Fátima Ferreira - 14 de Maio, 2026 0 7 FacebookXPinterestWhatsApp Câmara garante tomada de decisão até julho e avança que existem outras propostas a avaliar Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -