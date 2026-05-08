Sociedade Bombarral e Cadaval querem reabertura da EN8 Por Paulo Ribeiro - 8 de Maio, 2026 0 5 FacebookXPinterestWhatsApp A estrada está cortada ao trânsito há cerca de três meses Autarcas unidos na pressão à Infraestruturas de Portugal para realização de obras urgentes na estrada Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -