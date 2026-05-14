“Diferentes caracteres tipográficos, contam uma História”

Isabel Castanheira O que é a cultura? É o conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais e afetivas distintas, que caracterizam uma sociedade. Os países, as cidades, as vilas, os lugarejos, as pessoas, o património e os factos são (também) dados a conhecer pelo que deles é deixado em memória. Deste modo, a lembrança permanece, são […]
Entrar
Bem vindo! Entre na sua contaCriar uma Conta
Criar uma Conta
Bem vindo(a)! Crie uma conta
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.
Recuperar password
Recupere a sua palavra-passe
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.