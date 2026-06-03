Lourinhã assina protocolo para reabilitação da Igreja do Castelo

Intervenção no monumento nacional conta com um investimento de 564 mil euros, financiado pelo Centro2030 e pela ESTAMO
O Município da Lourinhã assinou, na passada sexta-feira, 29 de maio, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, um protocolo tripartido com a empresa pública ESTAMO e o Património Cultural, I.P. para a reabilitação e valorização da Igreja de Nossa Senhora da Anunciação, no centro histórico da vila. O investimento para a intervenção no monumento nacional é de cerca de 564 mil euros, acrescidos de IVA, financiado pelo programa Centro2030 e pela ESTAMO.
A Lourinhã é o único concelho do distrito de Lisboa contemplado com financiamento nesta segunda fase do programa nacional de recuperação do património classificado do domínio público do Estado. O concelho integra um grupo de quatro municípios selecionados a nível nacional, juntamente com Monção, Ponte de Lima e Valença. O protocolo define a autarquia da Lourinhã como entidade responsável pela condução operacional e dona da obra.
A cerimónia de assinatura contou com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do Vice-Presidente da Câmara da Lourinhã, António Gomes. O autarca declarou que “a Lourinhã e os lourinhanenses estão de parabéns mas, sobretudo, os nossos técnicos. Tiveram todo o mérito.”
A Igreja de Nossa Senhora da Anunciação, também designada como Igreja de Santa Maria do Castelo, está classificada como Monumento Nacional desde 1922. A intervenção surge para travar a degradação e assegurar a valorização do imóvel, através de obras de conservação, restauro e reforço estrutural.