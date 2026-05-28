Professores da ESAD.CR assinaram carta aberta

A passagem do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) a Universidade está a preocupar mais de uma centena de docentes, que assinaram uma carta aberta onde expressam preocupações com o futuro dos professores especialistas. O problema prende-se com o facto das carreiras dos docentes do ensino politécnico e dos docentes universitários terem regimes jurídicos diferentes e de o título de especialista só existir nos politécnicos.

Como, por decisão do Governo, o IPL passará a ser uma universidade “os docentes especialistas ficam numa situação de indefinição”, alerta a missiva.

Uma das signatárias, Joana Morais, é docente especialista na ESAD.CR desde 2009 no curso de licenciatura em Design de Espaços. “Tememos que a especificidade que tem a ESAD.CR se perca pela passagem a universidade”.

Entre os signatários – que possuem os mais diversos tipos de vínculos com o IPL – foram escolhidos cinco elementos que irão colocar estas questões à própria direção do ainda instituto. Entre o grupo há também doutorados e professores convidados.

“Sentimos que não fizemos parte do processo e a informação para já é muito escassa”, disse a docente que considera “fundamental” que não se perca a questão da experimentação. Entre os docentes especialistas e convidados ligados à ESAD.CR “há quem esteja a dar aulas há 20 anos “também são ESAD.CR e estamos na iminência de dispensar estas pessoas todas…Há muita incerteza…”, disse a signatária. Gazeta das Caldas questionou a direção do IPL e seu presidente, Carlos Rabadão respondeu que o IPL “, e em particular da ESAD.CR, “os docentes especialistas desempenham um papel determinante na identidade, qualidade pedagógica e reconhecimento da escola, constituindo uma das suas maiores mais-valias”. A diversidade de perfis e percursos profissionais, incluindo docentes oriundos da prática artística e criativa, “continuará a ser valorizada no contexto da futura Universidade de Leiria e Oeste”, garantiu.

Os professores especialistas continuarão a ser “um elemento fundamental da identidade pedagógica e científica da instituição, particularmente em áreas como o ensino artístico, onde a articulação entre prática profissional, criação e conhecimento académico assume especial importância”, disse o presidente, interessado no debate mais alargado sobre o ensino superior artístico em Portugal. Na sua opinião, as soluções encontradas “devem estar em linha com aquilo que acontece em vários países europeus”. Deu ainda a conhecer que a transformação em Universidade ainda aguarda promulgação do pelo Presidente da República. Após a sua constituição, “será nomeada uma comissão instaladora que promoverá reflexão e discussão sobre este processo”, rematou.

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