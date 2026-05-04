Mulher de 50 anos detida em Turquel por furto de veículo e falsificação de matrícula

Ação da GNR resultou ainda no cumprimento de um mandado de prisão efetiva por condução sem habilitação legal

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve uma mulher de 50 anos, a 27 de abril, na localidade de Turquel, concelho de Alcobaça, pelos crimes de furto de veículo e falsificação de matrícula. A intervenção decorreu após uma denúncia sobre a presença de uma viatura suspeita junto a um armazém na zona.

Durante a abordagem à viatura e aos ocupantes, os militares do Posto Territorial de Benedita apuraram que o automóvel tinha sido furtado a 29 de março, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira. As autoridades verificaram também que o veículo circulava com uma chapa de matrícula falsa, procedendo à detenção da condutora.

Na mesma operação, a GNR cumpriu um mandado de detenção contra a suspeita, referente a uma pena de prisão efetiva por condução sem habilitação legal, um crime registado em fevereiro de 2024. A ação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Caldas da Rainha e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça.