Portugal conquista 47 medalhas com seis atletas do AKCR

Atletas da AKCR amealharam 22 pódios

Os atletas da Associação de Kempo das Caldas da Rainha (AKCR) conquistaram múltiplas medalhas no 22.º Campeonato Mundial de Kempo da International Kempo Federation (IKF), realizado em Antália, na Turquia, entre os dias 22 e 25 de abril. A competição mundial contou com a participação de mais de 600 praticantes oriundos de 38 países.

Entre os representantes da AKCR, Maria Cardoso obteve o primeiro lugar em três disciplinas no escalão de 16 a 18 anos: Formas de mão vazia (Kata), Formas com armas (Weapon Kata) e Defesa Pessoal (Self Defense). A atleta registou ainda uma medalha de prata em Semi Kempo na categoria de -60Kg. No escalão sénior, João Tomás Colaço obteve duas medalhas de ouro, nas categorias de Kata e Weapon Kata, e registou duas medalhas de bronze nas disciplinas de Semi Kempo e Knockdown, no limite de peso de -85Kg.

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André Doutor garantiu duas medalhas de ouro, nas provas de Weapon Kata (18-21 anos) e Full Kempo (18-21 anos, -75Kg). O atleta conquistou também a medalha de prata em Kata (18-21 anos) e Kempo MMA (Sénior, -75Kg), bem como a de bronze em Semi Kempo (Sénior, -75Kg). Daniel Plamadeala obteve ouro em Semi Kempo (16-18 anos, -80Kg), prata em Submission e Full Kempo, e bronze em Kata e Weapon Kata. Diogo Tomás alcançou o primeiro lugar em Full Kempo (18-21 anos, -80Kg) e o segundo em Knockdown (Sénior, -75Kg). Maria F. Carvalho fechou os resultados do clube com um ouro em Defesa Pessoal e prata em Kata.

A comitiva nacional integrou um total de 15 atletas oriundos de diferentes associações desportivas de Portugal. A estrutura técnica que acompanhou a seleção foi composta pelo Diretor Técnico Nacional, Bruno Rebelo, pelo Selecionador Nacional, Ricardo Oliveira, pelos treinadores Humberto Santo e Maria Baptista, pelo preparador físico Rodrigo Franca Batista e pela árbitra internacional Tatiana Clemente. No termo dos quatro dias de prova, a representação de Portugal somou 47 medalhas no total.

O resultado global de Portugal correspondeu a 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 19 de bronze.