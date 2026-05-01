Duas pessoas detidas por tráfico de estupefacientes em Peniche

GNR de Leiria apreendeu cerca de 6 mil doses de droga e uma arma proibida durante fiscalização rodoviária em Atouguia da Baleia

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em flagrante delito um homem de 37 anos e uma mulher de 28 anos, no dia 28 de abril, pelos crimes de tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida. A operação decorreu na localidade de Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche.

A detenção ocorreu na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares abordaram um veículo e detetaram um odor a estupefaciente. Na sequência, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) das Caldas da Rainha realizou quatro buscas domiciliárias e duas buscas em veículos. A intervenção resultou na apreensão de 4.796 doses de canábis, 1.061 doses de cocaína e 104 doses de heroína.

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Foram ainda apreendidos 2.545 euros em numerário, duas pulseiras em ouro, uma balança digital, dois localizadores GPS, duas câmaras ocultas, um aerossol de gás pimenta e diverso material de acondicionamento. Os detidos foram constituídos arguidos e o caso foi remetido para o Tribunal Judicial de Leiria. Um dos suspeitos possui antecedentes criminais por roubo.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) foi notificada devido à presença de menores durante a ocorrência. A operação teve o apoio do Posto Territorial de Peniche.