Alunos da Raul Proença estagiam na Alemanha

Dezanove alunos do Agrupamento de Escolas Raul Proença partiram, a 15 de abril, rumo a Leipzig, na Alemanha, acompanhados por dois professores, para integrarem o programa de estágios internacionais no âmbito do Erasmus+, destinado a estudantes do curso profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI). Durante 47 dias estes jovens desenvolverão competências técnicas e culturais em contexto de trabalho real. Para os alunos do 2.º ano, trata-se do primeiro contacto com o mercado de trabalho, enquanto que para os finalistas do 3.º ano, constitui já a segunda experiência profissional. Em ambos os casos, a iniciativa proporciona a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, em áreas como Desenvolvimento Web, Domótica, Redes de Comunicação, Desenvolvimento de Jogos, Robótica e Modelação e Impressão 3D, refere o agrupamento.

De acordo com o diretor de turmado 3º ano, Ângelo Mateus, esta oportunidade permite aos alunos contactar com novas realidades profissionais e culturais, contribuindo para o desenvolvimento de competências fundamentais para a sua futura integração no mercado de trabalho. Mas o programa não se limita ao desenvolvimento profissional. A organização anfitriã recebe, simultaneamente, jovens oriundos de vários países europeus, transformando Schkeuditz numa verdadeira comunidade multicultural. Para a professora Sónia Rodrigues, esta convivência “estimula a comunicação em inglês e alemão, mas também noutras línguas, favorecendo a abertura ao mundo e o espírito de colaboração”.

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