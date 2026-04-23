Bella Milano reabre “mais acolhedora e atual”

Restaurante situado no Bairro Azul, foi remodelado para oferecer mais conforto aos clientes

Disponibilizar um espaço mais confortável e com mais qualidade para os seus clientes foi o motivo que esteve por detrás da remodelação do restaurante italiano Bella Milano, que funciona há quase duas décadas no Bairro Azul, nas Caldas da Rainha. Localizado no nº 11 da Rua Francisco Sá Carneiro, o espaço surge agora com uma nova tonalidade, onde predomina o verde e com materiais ligados à natureza, como as madeiras. Na sala destacam-se dois quadros de grandes dimensões com motivos indianos, também a lembrar as raízes do atual proprietário.

“Penso que ficou um espaço muito agradável, acolhedor e contemporâneo“, salienta Ranjit Ghotra, sócio gerente do espaço, sobre a obra de remodelação da sala e casas de banho, que esteve a cargo da empresa das Caldas Querido Mudei a Casa Obras – Vasconcelos & Estrela. De acordo com o responsável, trata-se de um investimento “significativo”, no espaço, mas que ainda não está fechado.

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O responsável, que vive nas Caldas da Rainha há 21 anos, especializou-se em cozinha italiana na Alemanha, onde esteve a trabalhar antes de vir para Portugal. Depois de uma primeira experiência no Porto, veio para as Caldas para gerir a Bella Milano, espaço que diz ser “mais do que uma pizzaria”, mas um restaurante italiano onde, além das pizzas, aposta também nas massas no forno e em sobremesas como o tiramisu e a panna cotta.

Para além dos locais, o restaurante é também “bastante procurado” por clientes de fora, muitos deles de Lisboa, que conhecem as especialidades da casa, ao nível da gastronomia italiana.

A reabertura oficial teve lugar a 13 de abril, com a presença de várias entidades, clientes e amigos. Entre eles, esteve o “vizinho” Carlos Lopes, frequentador do espaço com a família, que destacou a relação de proximidade e boa vizinhança que existe com o empresário, destacando que o sucesso dele é também o sucesso das Caldas. Também o percurso empreendedor de Ranjit Ghotra foi destacando, com Carlos Lopes a sublinhar a importância da integração, destacando que os portugueses, têm “a obrigação de saber acolher os outros, porque também temos uma história de emigração”. Também presente na cerimónia, o presidente da Câmara, Vítor Marques, reconheceu o trabalho do empresário no desenvolvimento das Caldas.

No restaurante trabalham seis pessoas, incluindo Ranjit Ghotra, a esposa e o filho do casal. A Pizzeria Bella Milano está aberta de terça-feira a domingo (fecha à segunda-feira), servindo almoços e jantares. Tem também serviço de takeaway.