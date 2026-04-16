Clínica do Exercício assinala primeiro aniversário

Espaço aposta em conceito multidisciplinar num ambiente familiar

A Clínica do Exercício, nas Caldas da Rainha, assinalou o seu primeiro aniversário, marcando um ano de atividade pautado pelo crescimento sustentado e pela consolidação de um conceito assente na proximidade e no acompanhamento personalizado. A data foi celebrada com um jantar que reuniu clientes, amigos e familiares, numa iniciativa que refletiu o ambiente que caracteriza o espaço.

“Foi um primeiro ano… somos ainda uma criança, estamos a andar, estamos a crescer”, afirmou o gerente, Rony Ramos, sublinhando a evolução registada ao longo dos últimos meses. O responsável destaca o aumento gradual do número de clientes e a ambição de continuar a expandir o projeto: “Espero aqui crescer cada vez mais, com mais sócios e clientes, como tem acontecido recentemente”.

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A celebração do aniversário espelhou também a relação próxima construída com quem frequenta a clínica. “Amigos que viraram sócios, sócios que viraram amigos”, sintetizou Rony Ramos, evidenciando a dimensão familiar que o espaço procura promover.

A Clínica do Exercício nasceu da iniciativa de quatro profissionais da área, que decidiram avançar com um projeto próprio, diferenciando-se dos ginásios tradicionais. “Tínhamos a ideia de montar uma coisa com a nossa maneira de trabalhar e sair do conceito convencional de ginásio”, explicou o gerente, acrescentando que a aposta passou por um contexto “mais privado e mais pequeno”, focado na qualidade do acompanhamento.

Ao longo deste primeiro ano, a clínica reforçou a sua oferta, assumindo-se como um espaço multidisciplinar. Para além do treino personalizado, integra serviços de fisioterapia, nutrição, pilates clínico e em máquinas, bem como programas de reabilitação e treino de performance. “Temos aqui uma equipa multidisciplinar interligada”, destacou Rony Ramos.

A resposta a necessidades específicas é uma das áreas de intervenção prioritárias. “Pessoas com problemas de joelhos, lombares, pós-cirurgias… vêm do fisioterapeuta e depois damos continuidade”, explicou, evidenciando a articulação entre as diferentes valências.

O acompanhamento de atletas, sobretudo jovens futebolistas, e a introdução de modalidades emergentes como o Hyrox, com a atleta Tânia Cruz, fazem também parte da oferta, numa lógica de adaptação às novas tendências do setor.

Atualmente, o projeto envolve cerca de uma dezena de profissionais entre treinadores, fisioterapeuta, nutricionista, massagista e apoio de marketing, a que se juntam outros colaboradores.

Para o futuro, a aposta passa por consolidar o crescimento e alargar a comunidade. “A nossa ideia é sempre esta: ter mais pessoas a trabalhar connosco e atrair mais sócios que queiram um espaço mais privado”, referiu o responsável, reforçando a importância da proximidade no modelo adotado: “Aqui conseguimos estar mais próximos das pessoas”.

Entre as iniciativas previstas está a realização de atividades ao ar livre durante o verão, mantendo o objetivo de promover o exercício físico num ambiente acessível e comunitário.