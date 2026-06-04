- publicidade -
Início Desporto Meia Maratona Rainha D. Leonor quer chegar aos mil participantes

Meia Maratona Rainha D. Leonor quer chegar aos mil participantes

Por
Joel Ribeiro
-
0
19
Na apresentação do evento foram reveladas as camisolas oficiais

Corrida regressa a 14 de junho para a segunda edição, concentrada num dia e com novo percurso

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026