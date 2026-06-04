Desporto Meia Maratona Rainha D. Leonor quer chegar aos mil participantes Por Joel Ribeiro - 4 de Junho, 2026 0 19 FacebookXPinterestWhatsApp Na apresentação do evento foram reveladas as camisolas oficiais Corrida regressa a 14 de junho para a segunda edição, concentrada num dia e com novo percurso Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -