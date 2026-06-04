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Óbidos homenageou desportistas

Por
Joel Ribeiro
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Fernando Silva (à direita) foi homenageado pelo seu contributo à comunidade obidense

Fernando Silva e Diogo Ribeiro foram os principais distinguidos na Gala Óbidos+Ativo

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