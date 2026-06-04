Desporto Óbidos homenageou desportistas Por Joel Ribeiro - 4 de Junho, 2026 0 20 FacebookXPinterestWhatsApp Fernando Silva (à direita) foi homenageado pelo seu contributo à comunidade obidense Fernando Silva e Diogo Ribeiro foram os principais distinguidos na Gala Óbidos+Ativo Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -