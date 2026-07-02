Que imprensa regional teremos daqui a 20 anos?

David VieiraTécnico de Comunicação O jornalismo regional atravessa um tempo de mudança profunda. A era digital já não é promessa. É realidade. Mas o que virá depois? Que jornalismo teremos daqui a vinte anos?As respostas não são simples, mas uma certeza permanece, a de que o jornalismo continuará a ser necessário. Essencial, diria. A questão […]
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