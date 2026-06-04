Temos Universidade

A transformação do Instituto Politécnico de Leiria em universidade representa, antes de mais, o reconhecimento formal de um percurso de maturação académica, científica e institucional consolidado ao longo de várias décadas. Esse percurso assenta numa evolução sustentada em múltipla oferta formativa e numa produção científica visível em repositório próprio. Por isso, a mudança de estatuto não deve ser lida como simples alteração de designação, mas como um passo estratégico na reconfiguração do ensino superior português, em linha com a revisão recente do RJIES, o qual reforça a autonomia das instituições e redefine o seu lugar no sistema nacional e europeu.

No caso de Leiria, esta transição possui um alcance territorial mais expressivo. A Universidade de Leiria e Oeste surge como o culminar de um percurso marcado pela qualidade, pela inovação e por uma forte ligação à comunidade envolvente. O próprio estudo prospetivo “Leiria e Oeste 2035” sustenta essa visão, ao identificar a criação de uma universidade como fator decisivo para o desenvolvimento económico, social e territorial da região. Nesta perspetiva, a UL deverá assumir-se como âncora estratégica de qualificação avançada, retenção de talento jovem, atração de estudantes internacionais e intensificação da transferência de conhecimento para empresas e demais entidades regionais e nacionais.

As vantagens deste processo são, por isso, múltiplas. No plano académico, o estatuto universitário tende a reforçar a atratividade institucional, consolidar a oferta de terceiro ciclo e ampliar a capacidade de recrutar docentes e investigadores altamente qualificados. No plano científico, poderá projetar com maior ambição redes internacionais de investigação, aumentar a visibilidade da produção científica e aprofundar ecossistemas de inovação já existentes. No plano simbólico e político, confere à região uma centralidade acrescida no mapa do conhecimento, valorizando-a como espaço de criação, experimentação e desenvolvimento sustentável.

Numa visão prospetiva, a Universidade de Leiria e Oeste irá afirmar-se como instituição de nova geração: enraizada no território, mas plenamente integrada nas dinâmicas globais da ciência, da tecnologia e da formação avançada. Mais do que uma mudança estatutária, esta transição constitui uma oportunidade histórica para converter capital académico em valor público, competitividade regional e coesão social duradoura. ■

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