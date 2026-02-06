Concelho da Nazaré regista quatro desalojados

A Câmara da Nazaré quantificou ontem quatro desalojados no concelho com centenas de casas, estabelecimentos comerciais e barcos danificados pelo mau tempo.

Até ao momento, há registo de “quatro desalojados, assim como de centenas de habitações danificadas pelos ventos associados à depressão Kristin”, divulgou a Câmara, num balanço que dá nota de “estabelecimentos comerciais severamente afetados, embarcações danificadas, centenas de árvores derrubadas, estruturas metálicas vergadas ou arrancadas e arrastadas por quilómetros”, além de “estradas encerradas ao trânsito devido a inundações”.

Os impactos do mau tempo atingiram também o Cine-Teatro da Nazaré, com danos ao nível da cobertura do edifício que, “por razões de segurança”, vai ficar encerrado por tempo indeterminado.

Os serviços municipais “estão já a proceder à avaliação técnica dos danos e à definição das intervenções necessárias, sendo a reabertura comunicada assim que estejam reunidas todas as condições”, pode ler-se numa nota da autarquia.

No concelho, a circulação rodoviária permanece interrompida na Estrada Nacional (EN) 8-5, a partir da Rotunda da A8, no sentido Valado dos Frades – Alcobaça, devido à inundação da via.

O trânsito encontra-se igualmente interdito no troço compreendido entre o viaduto para Famalicão e a antiga Ponte da Barca, além da Estrada das Valas, em Valado dos Frades.

Nas vias ainda transitáveis, registam-se lençóis de água, designadamente na Estrada para os Casais de Baixo, em Famalicão, pelo que a autarquia apela aos automobilistas para que redobrem a atenção na condução.

Regista-se, igualmente, a existência de campos agrícolas alagados na zona dos Caixins, reflexo da elevada acumulação de água.

Este concelho do distrito de Leiria conta desde hoje com 20 militares do Quartel de Mafra, integrados nas equipas que estão no terreno a apoiar a reposição da normalidade “na vida de centenas de munícipes da Nazaré, afetados pela passagem das depressões Kristin e Leonardo, responsáveis por prejuízos significativos em equipamentos públicos e propriedades privadas”.

Estes militares fazem parte do contingente mobilizado pelo Exército Português, integrado num dispositivo distribuído por quatro distritos e 13 municípios, que assegura operações de remoção de escombros, limpeza e desobstrução de vias, apoio de engenharia, reforço de comunicações, fornecimento de energia e iluminação, assim como ações de busca, salvamento e evacuação, com meios previamente posicionados e apoio logístico permanente.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

*com agência Lusa