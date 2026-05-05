Homem morre em acidente de trator nas Caldas da Rainha

Um homem de 67 anos morreu na sequência do capotamento do trator que conduzia na freguesia de Carvalhal Benfeito, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, disse hoje à Lusa fonte da proteção civil.

“O homem saiu com o trator às 18:00 de segunda-feira e o alerta às autoridades foi dado às 03:08, tendo o óbito sido declarado no local”, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Oeste.

No local estiveram bombeiros das Caldas da Rainha, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Lusa