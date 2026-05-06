Homem detido no Bombarral por furto de energia para mineração de criptomoedas

GNR desmantela operação industrial em armazém e investiga desvios na ordem dos 300 mil euros

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha, deteve em flagrante delito um homem de 27 anos por furto de energia da rede elétrica nacional. A detenção ocorreu a 6 de maio na localidade de Vale Covo, concelho do Bombarral, estando o ilícito associado à alimentação de uma operação de mineração de criptomoedas.

A investigação permitiu detetar uma ligação ilegal de elevada intensidade à rede elétrica, o que motivou a ação policial e a consequente detenção do suspeito. No seguimento da operação, os militares realizaram uma busca a um armazém em Vale Covo, culminando no desmantelamento de uma infraestrutura industrial de mineração de criptomoedas. O indivíduo detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha e da Lourinhã.

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A ação contou com o apoio técnico da empresa E-Redes. No mesmo âmbito, foram realizadas quatro diligências de reconstituição de facto relacionadas com o desmantelamento de operações industriais de mineração e furto de energia elétrica. Estas investigações, referentes a ocorrências em novembro de 2025 nos concelhos de Bombarral, Óbidos e Lourinhã, reportam um valor de energia furtada de cerca de 300 mil euros.