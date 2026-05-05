Condenado a quatro anos de prisão por violência doméstica detido em Peniche

Indivíduo de 43 anos não se apresentou voluntariamente para cumprir pena transitada em julgado

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, a 27 de abril, em Peniche, um homem de 43 anos para o cumprimento de uma pena de quatro anos de prisão efetiva pelos crimes de violência doméstica e posse de arma proibida. A detenção ocorreu após o indivíduo não se ter apresentado de forma voluntária no estabelecimento prisional.

O mandado de detenção foi emitido pela autoridade judiciária na sequência de uma decisão condenatória transitada em julgado em janeiro de 2026. Após a detenção, o homem foi conduzido pela PSP para o Estabelecimento Prisional de Leiria, para dar início ao cumprimento da pena.

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Os factos que ditaram a condenação ocorreram em agosto de 2023, num estabelecimento de restauração na cidade de Peniche. Na ocasião, a PSP interveio após o pedido de auxílio de uma mulher, que reportou agressões, injúrias e ameaças por parte do companheiro.

Durante essa intervenção inicial, a revista de segurança revelou que o indivíduo ocultava no vestuário uma arma de fogo municiada e produto estupefaciente. Numa busca ao veículo do detido, foi apreendida uma munição adicional de calibre 6,35 mm. O homem encontrava-se em prisão preventiva antes do trânsito em julgado da decisão.