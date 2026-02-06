Galgamento do Rio Alcoa obriga a realojar 17 pessoas em Alcobaça

Dezassete pessoas foram na última noite retiradas das suas casas junto às Termas da Piedade, em Alcobaça, devido à subida do caudal do Rio Alcoa, que galgou as margens, informou a câmara municipal.

Neste concelho do distrito de Leiria, “a situação piorou durante a noite, com o rompimento do Rio Alcoa, o que obrigou à retirada de pessoas na zona das Termas da Piedade, por não terem condições de ali continuar”, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.

De acordo com o autarca, “17 pessoas foram retiradas de casa, tendo a maioria sido acolhida em casas de familiares. Três foram alojadas pela câmara numa pensão”.

Estes 17 desalojados somam-se a outras nove pessoas que tinham sido retiradas de casa na quinta-feira, segundo informou então o Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

No concelho, mantém-se também fechada a Estrada Nacional (EN) 8, que liga o Valado dos Frades (no concelho da Nazaré) a Alcobaça, enquanto “os campos da Cela, mais 50%, estão inundados”, disse o presidente da autarquia.

Exceção feita à freguesia de Pataias, “que foi mais fustigada pela depressão Kristin, no resto do concelho, em todas as freguesias, estamos com gravíssimos problemas de cheias”, acrescentou.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.

*com agência Lusa