Grupius acolheu primeira noite de stand-up

No serão de sexta-feira, 22 de maio, decorreu na loja-galeria Grupius a “Xiripiti, Grupius Comedy Session”. Esta foi a estreia das noites de stand-up naquele espaço que se dedica às exposições e também às tatuagens.

Nesta edição de estreia atuaram oito comediantes comoRicardo Leandro das Caldas da Rainha e Rafael Capitaz (Serra do Bouro). Este último comentou que a iniciativa era “ótima” dava-lhe a oportunidade poder “atuar em casa”.

Yenny com Y veio de Vendas Novas e também gostou de ter feito parte de “Xiripiti, Grupius Comedy Session” pois o novel evento “abre portas para novos talentos do panorama do stand up comedy na zona Centro”. Na sua opinião faz com que os artistas desta região “não tenham que percorrer tantos quilómetros para poder atuar”.

A comediante ainda sublinhou que desta forma é possível “fugir” de Lisboa e do Porto para fazer as pessoas rir, algo que é brutal!”.

Sónia Costa e Bruno Rolo, das Caldas e de Rio Maior sublinharam o facto de ser bom não ter que fazer tantos quilómetros para fazer stand-up.

Laura Gonçalves e Joana Caldeira, ambas de Lisboa, gostaramde ter feito parte deste espetáculo nas Caldas da Rainha. A primeira referiu que foi “um noite ótima e muito divertida” enquanto que a segunda escolheu destacar que a atuação “teve um público ótimo”. A sessão foi assistida por gente de de várias idades.

O “Xiripiti, Grupius Comedy Session” e´um projeto organizado por Fátima Andrea e Yenny com Y e teve Guilherme Rocha, um dos elementos do Cineclube das Caldas, como apresentador.Tambem contou com a ajuda de Moisés Feliciano na produção e que também foi o autor do cartaz. Chico Del Mico e Xarque – elementos da Grupius – também colaboraram no evento, assim como outros coletivos caldenses.

Ao todo, mais de 40 pessoas assistiram a esta sessão e lotaram por completo o espaço da Grupius.

Esta iniciativa fica a dever-se ao facto da irmã de Fátima Andrea ser comediante e de ambas terem pensado em apostar no stand-up na loja galeria Grupius, espaço que abre as suas portas ao público para a realização de exposições, eventos e workshops artísticos. São também assíduos participantes no programa do Caldas late Night.

Desta forma, com o stand-up, a Grupius alarga o leque das suas atividades pois “veio gente nova, pessoas que nunca tínhamos visto nos eventos ligados às artes”, referiu a organizadora. A próxima noite do “Xiripiti, Grupius Comedy Session”na Grupius – que fica na R. Henrique Sales – será no próximo dia 27 de junho e os bilhetes custarão quatro euros.

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