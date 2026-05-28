Decorreu no sábado, 23 de maio, a primeira iniciativa de “A MESTRA vai à Praça”.
Ao longo da manhã, dezenas de participantes de várias idades passaram pela oficina criativa para experimentar como é que se faz uma peça de cerâmica, alguns inspirando-se nos produtos e na identidade daquele espaço espaço simbólico que fica no coração das Caldas. A iniciativa terá continuidade nos próximos sábados, dias 30 de maio, 6 e 13 de junho, entre as 10h00 e as 13h00, no topo da Praça da Fruta, junto ao Posto de Turismo.
As oficinas de cerâmica são gratuitas e pretendem dar a conhecer o que será a MESTRA – a Mostra Mercado da Cerâmica das Caldas da Rainha, que se vai realizar no Parque D. Carlos I, entre 19 e 21 de junho.
Segundo a vereadora da Cultura, Conceição Henriques, este warm-up pretende dar a conhecer o que será a quarta edição desta iniciativa que vai contar com 70 participantes.
A autarca está satisfeita com a forma como a Mestra tem vindo a crescer, “de forma sustentável” e contando sempre com “mais participantes e com mais qualidade”.
No próximo sábado, 30 de maio, entre as 10h00 e as 13h00 decorrerá o workshop “Um Azulejo na Praça” que será coordenado por Bina Tangerina.
A 6 de junho, no mesmo horário será a vez de “Desenhar no Barro” com Marcos Martos e por fim no dia 13 de junho, entre as 10h00 e as 13h00 realiza-se “Cilindros em mutação por Afonso Mota (What the folk studio).
A MESTRA – a Mostra Mercado da Cerâmica das Caldas da Rainha decorrerá, à semelhança da edição anterior numa grande tenda que será colocada no parque e voltará a incluir ateliers para crianças. Metade dos participantes da grande mostra de cerâmica das Caldas serão de outras regiões do país e também haverá alguns ceramistas convidados internacionais oriundos por exemplo de Itália.
Mestra dá-se a conhecer aos sábados na Praça da Fruta
