Juventude Socialista reativada no Bombarral

Após o vazio de mais de uma década, a Juventude Socialista do Bombarral foi reativada no passado sábado, com a tomada da estrutura presidida por Eva Bernardo. A cerimónia foi apadrinhada pela secretária-geral Sofia Pereira e pelo presidente da Federação Distrital de Leiria, Ricardo Abreu.
Sofia Pereira deixou o mote para os jovens militantes da estrutura local: “Quando nós fazemos política nos nossos territórios, mais do que fazer nos nossos distritos, mais do que fazer a nível nacional ou internacional, fazer política no território é o primeiro contacto que as pessoas têm com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós queremos que as pessoas acreditem que nós podemos fazer por elas. E isso é das maiores responsabilidades que nós temos”.
Estudante de 18 anos, Eva Pereira assume a liderança da JS em “tempos exigentes”, até porque a juventude vive em “bolhas tecnológicas”, pelo que pretende “incentivar os jovens a defender a democracia”, comprometendo-se a criar “um espaço aberto para os jovens do concelho”. “Tenho a convicção de que a política quando é feita com seriedade, proximidade e responsabilidade, é uma das valências comunitárias mais eficientes que temos ao nosso dispor para transformar a nossa terra e melhorar a vida das pessoas”, acredita.
Na ocasião, o líder da concelhia do PS e também presidente de câmara Ricardo Fernandes, exortou a JS a contribuir com ideias para o trabalho da autarquia.