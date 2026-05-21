Royal Óbidos reforça oferta gastronómica com novo restaurante

Osteria Verdi aposta em produtos vindos de Itália, preços acessíveis e serviço de take-away

O resort Royal Óbidos Spa & Golf Resort abriu um novo espaço de restauração, a Osteria Verdi, um restaurante de inspiração italiana que pretende reforçar a oferta gastronómica da unidade turística e responder ao crescimento do complexo hoteleiro.

Segundo Duarte Cardim, Food & Beverage Manager do resort, o projeto surge numa fase de expansão da unidade. “Este projeto nasce com o crescimento do nosso resort, que tinha apenas 39 quartos e construiu 128 apartamentos”, explicou, acrescentando que o complexo tem atualmente capacidade para receber “cerca de 400 pessoas por noite” e deverá atingir, no futuro, “uma realidade de 600 dormidas por noite” com a construção de mais 64 apartamentos.

- publicidade -

Esta “evolução” na oferta de alojamento já estava predefinida desde o arranque do projeto e explica o nome do hotel – Evolutee Hotel Royal Óbidos -, explica Duarte Cardim. A nova aposta na restauração, com o Osteria Verdi, além de acompanhar essa evolução no campo da restauração para os próprios clientes, mas pretende também funcionar como um ponto de atração para visitantes exteriores ao resort, beneficiando da localização próxima da Lagoa de Óbidos e das praias da zona. “Queríamos ter uma nova atração para captar os visitantes, proporcionando-lhes uma nova dinâmica e mais uma opção de refeição dentro do resort”, referiu.

A Osteria Verdi distingue-se da restante oferta de restauração do empreendimento ao apostar exclusivamente na cozinha italiana. O hotel já dispõe de um restaurante de fine dining e de um espaço mais descontraído junto ao campo de golfe, dedicado à gastronomia mediterrânica e portuguesa.

“Considerámos que a cozinha italiana faria todo o sentido. Não há nada do género neste ponto do concelho de Óbidos”, afirmou Duarte Cardim. Apesar das pizzas serem um dos destaques da carta, o responsável garante que a oferta vai além disso. “Temos risotos, gnocchis, saladas, queijos e enchidos. Quisemos oferecer um ‘360 graus’ da gastronomia italiana”, disse.

Para assegurar a autenticidade da proposta gastronómica, o restaurante trabalha com produtos importados diretamente de Itália. “Semanalmente recebemos mercadoria de diferentes produtores italianos”, explicou o responsável, sublinhando a aposta em produtos frescos e em pequenos produtores DOP.

Outro dos objetivos do projeto passa por manter preços acessíveis. “O objetivo é ter um preço atrativo para gerar rotação e criar ambiente no espaço. Mais do que o lucro imediato, ficamos satisfeitos por receber pessoas; preferimos ter o restaurante cheio”, destacou Duarte Cardim.

Além do serviço de sala, a Osteria Verdi terá também serviço de take-away, pensado sobretudo para os residentes da zona da Lagoa de Óbidos e dos empreendimentos vizinhos. Numa fase inicial, esta vertente estará mais centrada nas pizzas, mas o resort admite avançar futuramente com entregas ao domicílio.

O projeto é liderado pelo chef João Nuno Silva, docente da Escola de Turismo do Oeste e do IPL de Peniche, que acompanha o hotel desde a sua abertura, contando também com o apoio do chef executivo do Grupo Albatroz, Frédéric Breitenbucher.

O novo restaurante emprega cerca de 14 pessoas e dispõe de 50 lugares no interior e 60 na esplanada. No total, o resort emprega atualmente 180 colaboradores e integra três espaços de restauração, unidades de alojamento, centro de conferências, minimercado e equipamentos de lazer.

Quanto à ocupação turística, Duarte Cardim refere que o resort tem trabalhado com taxas entre os 60% e os 70%, apoiando-se não só no turismo de verão, mas também na procura ligada ao golfe e aos eventos corporativos e sociais. “Desde 2020, as pessoas procuram mais o sossego em detrimento do turismo de massas, e é isso que oferecemos”, concluiu.