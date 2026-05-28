EHTO e a Escola Secundária de Peniche vão à Assembleia da República

Uma delegação de alunos e professores da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e a Escola Secundária de Peniche participa na cerimónia final da 5ª edição da RedEscolas AntiCorrupção, que se realizará a 1 de junho na Sala do Senado da Assembleia da República. Esta cerimónia, que conta com a participação de vários professores e alunos de todo o país, procura “não só celebrar o trabalho que as escolas desenvolveram ao logo do ano letivo junto das suas comunidades escolares em matéria de literacia anticorrupção e a promoção de uma cultura de integridade, mas também fomentar a troca de experiências entre os participantes e o contacto direto com os agentes de decisão”.

A professora da EHTO, Susana Maças, será uma das oradoras da sessão de abertura da cerimónia que conta, entre outros, com a participação do secretário de Estado Adjunto e da Educação e do fundador da associação All4Integrity.

A RedEscolas AntiCorrupção é um programa escolar de literacia anticorrupção, criado e desenvolvido pela All4Integrity, que promove, no quadro dos valores de uma democracia participativa, e com base na metodologia de projeto assente numa narrativa pedagógica própria, o desenvolvimento de competências dos jovens em idade escolar, e em contexto local, relacionadas com o fenómeno da corrupção e crimes conexos. O programa destina-se alunos entre o 7º e o 12º ano, tendo sido já implementado em 269 escolas de oito países e quatro continentes tendo envolvido mais de 19 mil alunos e cerca de 900 professores.

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