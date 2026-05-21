Líder do CDS-PP Caldas integra comissão nacional do partido

Sofia Cardoso foi eleita para os órgãos nacionais no congresso do CDS-PP, que decorreu em Alcobaça e reelegeu Nuno Melo como líder do partido

Nuno Melo foi reeleito presidente do CDS-PP com 89,7 % dos votos no final do 32º Congresso do partido, que decorreu em Alcobaça, nos dias 16 e 17 de maio. O distrito de Leiria vê a sua representação reforçada nos órgãos nacionais do partido com eleição de Sofia Cardoso para a comissão política nacional, enquanto que para o Conselho Nacional foram eleitos Smitá Coissoró (Caldas da Rainha, Florbela Costa (Alcobaça), Dinis Francisco (Leiria), Cátia Campos (Batalha) e Nelson Plácido (Alcobaça). Telmo Lopes, de Pombal foi eleito para o Conselho Nacional de Fiscalização.

O líder dos centristas e também ministro da Defesa viu ainda a sua moção global estratégica, intitulada “Tempo de Futuro”, ser aprovada por mais de 90% dos militantes, enquanto que a moção adversária, de Nuno Correia da Silva, obteve apenas oito votos a favor entre 800 congressistas inscritos.

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Pelo pavilhão Panorama em Alcobaça passaram centenas de militantes do partido e ao palco para intervenções subiram nomes como Manuel Monteiro, ex-líder do CDS-PP, Telmo Correia, dirigente nacional e secretário de Estado da Administração Interna, Paulo Núncio, líder parlamentar, e o deputado João Almeida. No discurso de abertura, Sofia Cardoso, também presidente da distrital de Leiria do CDS-PP, realçou que receber este congresso no distrito “é uma afirmação política clara. É a demonstração de que este partido continua ligado ao país real: ao território, às comunidades, às famílias e às empresas que todos os dias constroem Portugal com trabalho, iniciativa e esperança”. A dirigente centrista lembrou a passagem da tempestade Kristin, que atingiu o distrito e trouxe “dificuldades reais: prejuízos em infraestruturas, impactos na atividade económica e perturbações na vida quotidiana das populações”. Mas também destacou a “força” das autarquias, das instituições e das pessoas (famílias, empresas, voluntários) “que demonstraram, uma vez mais, o verdadeiro significado de comunidade”. O congresso do CDS-PP realizou-se “num território que sabe o que é resistir, adaptar-se e reconstruir”, realçou Sofia Cardoso, destacando a importância do partido “pensar o futuro” e estar “próximo das pessoas, compreender os seus problemas concretos e apresentar soluções com seriedade, com realismo e com coragem”.

O CDS-PP “não é uma muleta” do PSD

No seu discurso de encerramento, Nuno Melo garantiu que o CDS “não é uma muleta do PSD” e que o partido vai continuar a afirmar a sua autonomia, os seus valores e a sua matriz. Nuno Melo anunciou que o partido vai ter um projeto de revisão constitucional completamente autónomo e que vai apresentar no Parlamento medidas fiscais de apoio às famílias numerosas.

O partido sai de Alcobaça com “mais músculo” para ir ao encontro das estruturas locais e mais “mobilizado” para continuar o caminho de afirmação, garantindo que o “CDS-PP vai crescer”, concretizou o atual ministro, que diz que o partido está empenhado no projeto AD e que sem o CDS-PP estaria a abrir-se o caminho para PS ou Chega chegarem ao poder.

Na moção de estratégia que apresentou, Nuno Melo dedica um capítulo às autarquias, onde assume que o CDS/PP é, “por natureza e por convicção, um partido municipalista” e defende o crescimento no poder local. O “CDS deve defender mais autonomia, mais responsabilidade e mais capacidade de decisão para o poder local, devidamente acompanhadas das verbas necessárias para o efeito. Recusamos a transferência de competências sem a garantia da capacidade financeira para o seu exercício”, salienta o documento do qual é o primeiro subscritor.

Deste congresso saem ainda mudanças em alguns órgãos do partido. A eurodeputada Ana Miguel Pedro e a vice-presidente da Câmara do Porto passam a vice-presidentes e João Almeida e Vasco Weinberg são os novos porta-vozes do CDS-PP.