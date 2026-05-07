C&F – Pão de Rio Maior lança pão com recheio de kebab

Novo produto da empresa ribatejana encontra-se disponível na rede Sonae MC em Portugal

A empresa C&F – Pão de Rio Maior anunciou esta quinta-feira o lançamento de um pão estilo chabata com recheio de carne de frango estilo kebab. O novo produto encontra-se à venda em exclusivo nos supermercados Continente da Sonae MC, em Portugal, com exceção da rede Meu Super.

O alimento é confecionado com farinha de trigo e flocos de batata. O recheio integra carne de frango temperada com especiarias e ervas aromáticas, complementada com molho de kebab.

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A diretora executiva da C&F – Pão de Rio Maior, Deborah Barbosa, referiu que esta receita “demonstra como a tradição pode evoluir sem perder a sua essência. Mantemos o saber da panificação artesanal portuguesa, enquanto exploramos novos sabores e formatos que respondem aos hábitos de consumo atuais”.

A empresa foi fundada em 1990 por Joaquim Costa, sob o nome original de Sociedade Panificadora Costa & Ferreira. A empresa produz o Pão de Rio Maior, que foi o primeiro pão tradicional certificado no mercado português. Atualmente, a organização detém uma unidade de produção de 85.000 metros quadrados, onde fabrica mais de 20.000 toneladas de pão anualmente, utilizando o processo de cozedura em forno de lenha.