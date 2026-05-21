Dias do Agrupamento da D. João II convidaram comunidade a viver a escola

Alunos, pais e professores viveram dias em cheio na escola sede do Agrupamento D. João II

A escola-sede da D. João II abriu as suas portas nos dias 12, 13 e 14 de maio, altura em que se realizaram os Dias do Agrupamento, envolvendo todos os seus alunos, que frequentam desde a Educação Pré-Escolar até ao 3.º Ciclo do Ensino Básico.

Ao todo estiveram envolvidos nestas atividades cerca de 1600 alunos e 160 professores, sendo esta uma boa oportunidade para os alunos que estão a terminar o 1º Ciclo poderem visitar a escola do mesmo agrupamento onde poderão concretizar o 5º e o 6º ano.

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Na quarta-feira de manhã, era grande a azáfama quer no exterior quer nas salas de aula e áreas comuns que foram transformadas em laboratórios abertos à experimentação, de exposição e até projetos ligados à Robótica, à Educação para a Saúde, bem como relacionados com restantes disciplinas. Foi possível assistir a uma pequena atuação musical por parte dos alunos do ensino articulado.

No exterior estavam elementos da PSP e da GNR que deram a conhecer materiais e equipamentos. Quem chamou a atenção dos mais novos foi a apresentação de uma das equipas cinotécnicas da Guarda Nacional Republicana.

Os Dias do Agrupamento são uma iniciativa que mobiliza toda a comunidade educativa e esta edição “dá continuidade ao sucesso registado em anos anteriores, onde se viveu um ambiente de grande participação”, referiu o diretor, Jorge Graça, que ainda acrescentou que estes Dias do Agrupamento são sem dúvida “um momento marcante na vida deste Agrupamento”. É também a oportunidade para os alunos mais novos conhecerem a escola-sede, onde são guiados por colegas mais velhos que lhes dão a conhecer os espaços.

Uma das salas acolhia as psicólogas da escola que deram a conhecer as ações que fazem ao longo do ano letivo. No mesmo espaço esteve também uma higienista oral e técnicas da farmácia Maldonado que vieram fazer os testes de glicémia.

Os alunos não se importaram de picar o dedo pois em troca recebiam um doce.

Um dos laboratórios de ciência que atrai mais visitantes é aquele onde é possível conhecer os órgãos do corpo, tendo assim a oportunidade de os ver ao vivo, usando para tal órgãos de porco. E não falta quem queira insuflar pulmões ou conhecer com detalhe como é o fígado (o mais pesado do corpo humano) ou de constatar como funciona o coração e os rins.

A oferta é muito variada e os alunos ainda puderam fazer atividades experimentais sobre o ar, as rochas e as plantas.

Tiago Evangelista, 12 anos, é aluno do 7º ano e acha que estes Dias “são ótimos para os alunos mais novos ficarem a conhecer a nova escola”. Já noutra sala Ema Frizado, de 12 anos, ainda explicou à Gazeta das Caldas quais são os materiais que devem constar num kit de emergência como água, pilhas, rádio, lanternas e algum dinheiro. Este foi um dos trabalhos que desenvolvem nas salas de aula.

Mónica Dinis é encarregada de educação e esta foi a primeira vez que a mãe de uma aluna do 7º ano veio aos Dias do Agrupamento. “Estou muito bem impressionada não só pela minha filha mas por todos os alunos e professores que aqui apresentam trabalhos de grande qualidade, feitos ao longo do ano letivo”.

A encarregada de educação ainda acrescentou que “saio daqui mais esperançosa sobre o nosso sistema de ensino”.

Noutras salas estiveram em destaque instrumentos musicais, estudos sobre o som e a ilusão ótica. Não faltou uma cadeira de faquir (com muitos pregos) e ainda um suporte em balões cheios de ar que proporcionaram diferentes experiências relacionadas com a pressão.

Foi ainda “lançado” um pequeno foguetão, testando assim as leis de Newton, tal como explicou Alice Rodrigues, coordenadora e docente de Físico-Química.

Os estudantes que visitaram as várias áreas da escola tinham um passaporte que podia ser carimbado nas várias salas. Entre as muitas atividades, feitas em parceria com entidades da comunidade, ainda se contou com a atribuição de distinções de mérito.

Jorge Graça vai deixar de ser diretor deste Agrupamento ao fim de 16 anos. Já está a decorrer o processo para a nova direção.