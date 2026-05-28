Jazz do Valado promove residência artística

O Festival de Jazz do Valado está a promover, entre 25 e 29 de maio, uma residência artística dedicada à celebração do centenário de John Coltrane, formando um coletivo com alunos da Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), da Escola Superior de Artes e Espetáculo do Porto (ESMAE), da Universidade de Évora (UE), da Universidade de Aveiro (UA) e do Conservatório de Música de Coimbra (CMC). Esta iniciativa visa fomentar o trabalho colaborativo e o desenvolvimento artístico de jovens músicos em formação avançada na área do jazz.

Durante cinco dias de intenso trabalho, os participantes preparam um programa que integra arranjos originais de obras de John Coltrane e composições próprias inspiradas no seu legado musical. O projeto culmina na apresentação pública do quinteto, resultando num concerto que reflete a aprendizagem, a investigação artística e a capacidade criativa dos estudantes envolvidos.

Segundo nota do festival, a residência artística John Coltrane “é um contributo relevante para a valorização do ensino superior da música, promovendo o intercâmbio entre instituições e reforçando o compromisso do Festival de Valado com a formação de novos talentos e com a divulgação do património histórico do jazz”.

Já no sábado, dia 30 de maio, às 22h00, na Sala da BIR atuará o Rita Caravaca Quarteto que inclui Rita Caravaca, (piano e composição), Álvaro Pinto, (saxofones), Emanuel Inácio, (contrabaixo) e ainda Francisco Coelho, na bateria.

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