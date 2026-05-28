Caldense eleita para orgão nacional da JSD

A caldense Madalena Mestre, de 18 anos, foi eleita vogal da comissão política nacional da JSD, no congresso nacional de domingo passado. Vice-presidente da comissão política da JSD das Caldas, desde 2025, é também deputada municipal, tendo sido uma das mais jovens do país a exercer estas funções quando foi eleita, em outubro passado.

Madalena Mestre quer que os jovens tenham Todos o espaço para participar, que possam ter voz e apresentar as suas preocupações. “Precisamos de ter políticas reais, políticas concretas. Precisamos de definir as linhas de ação e mostrar realmente a preocupação para com a geração mais nova da nossa cidade”, sustenta, defendendo que os jovens tenham mais possibilidades de prosseguir estudos nas Caldas, apoios à habitação e à natalidade. Entre as suas preocupações estão também a necessidade de repensar a mobilidade e as oportunidades de emprego, assim como apoiar associações. “Precisamos de reinventar a forma como criamos políticas públicas e como olhamos para os nossos problemas”, argumenta, acrescentando que é necessário “encarar a importância dos jovens e voltar a fixá-los, voltar a rever neles a oportunidade de desenvolvimento do município e ver o talento que pode ser canalizado para o melhor”.

Madalena Mestre estudou no Colégio Rainha D. Leonor e na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, onde foi vice-presidente da assembleia geral da associação de estudantes e presidente da direção da mesa. Foi voluntária em projetos locais do IPDJ e atualmente estuda ciência política no ISCTE.

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