Alunos da Raul Proença nas Olimpíadas de Robótica

Duas equipas do Clube de Programação e Robótica do Agrupamento de Escolas Raul Proença irão participar nas Olimpíadas Mundiais de Robótica (WRO – World Robot Olympiad), que decorrerão em dezembro (em Porto Rico), nas categorias Robosports e Robomission Júnior. Esta participação ocorre depois de se terem apurado, na fase nacional da competição, que se realizou no Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, no Barreiro, onde o clube caldense marcou presença com seis equipas, que competiram nas categorias Robosports, Robomission Júnior e Percurso Volta a Portugal. “Os alunos destacaram-se ao longo da competição com resultados de grande nível”, refere Luís Fernandes, coordenador do Clube de Programação e Robótica, especificando que na categoria Robosports, conquistaram o 1.º e 2.º lugares. Na categoria Robomission Júnior, preencheram todo o pódio, com o 1.º, 2.º e 3.º lugares. No Percurso Volta a Portugal, alcançaram o 1.º lugar.

“A participação do clube evidencia o crescente interesse dos alunos por áreas tecnológicas, bem como o desenvolvimento de competências essenciais como o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas e o trabalho em equipa”, refere Luís Fernandes. Com o apuramento agora garantido, as duas equipas irão preparar a participação nas Olimpíadas Mundiais de Robótica, “levando consigo o nome do agrupamento e da região a um palco internacional de referência na área da robótica educativa, estando neste momento à procura de apoios para viabilizar esta experiência”, explica o docente .

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