Barómetro está de regresso às Gaeiras

Festival traz iniciativas, algumas de cariz comunitário e destinadas às famílias no Convento de S. Miguel

Entre os dias 21 e 24 de maio vai realizar-se no Convento de S. Miguel das Gaeiras, a IV edição do Barómetro F.I.C.A. | CONEXÕES. O evento conta com uma programação plural, aberta à diversidade.

Nos quatro dias vão decorrer atividades de arte construída a muitas mãos, música improvisada, conversas que aproximam, percursos pela vila, experiências sensoriais, mesas partilhadas e momentos desenhados para todas as idades. Entre muitas outras propostas há a possibilidade de participar no Tear Comunitário que vai estar no jardim do convento a partir das 18h00 do dia 21 de maio e espera a participação de toda a comunidade. Quem quiser poderá trazer corda, tecido ou fio ou usar o material disponível para usar no Tear, deixando a sua marca. Neste dia está prevista a realização de atividades na Sala Sensorial que terá lugar às 18h30, na Sala do Arquivo.

- publicidade -

A 22, está previsto, a partir das 17h00, o evento Conexões Gastronómicas que vai decorrer no exterior. Às 20h30, há Jam Session.

No sábado, 23 de maio, pelas 10h00, vai realizar-se um peddy paper pela vila das Gaeiras que será seguida pela realização de um mural coletivo, no coreto, no Largo de S. Marcos.

A pintura do mural coletivo será coordenada pelo artista caldense Mantraste e pretende ser um espaço de expressão, encontro e criação partilhada, onde cada traço acrescentará uma nova camada à obra.

A 24 de maio, pelas 17h30, do programa deste que é o Dia da Família decorrerá um workshop de Escuta Ativa onde será explorada a escuta como ferramenta de conexão através de vivências verbais e corporais, num espírito de leveza e curiosidade.

Haverá várias rodas de conversas de conexão consigo próprio, com a natureza, com o outro e com o propósito que decorrerão nos dias deste festival. Para fechar o Barómetro decorrerá uma roda de Leitura Coletiva, atividade dinamizada por Patrícia Teixeira e Gabriela Monteiro.